تغيير حكومي مرتقب

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الآن على تعديل وزاري، حسبما نقله التلفزيون الجزائري العمومي، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيله بعد قليل حسبما أوضحه نفس المصدر.

الرئيس عبد المجيد تبون يجري تعديلا حكوميا:

🔴 وزير الخارجية صبري بوقادوم

🔴 عبد المجيد عطار وزيرا للطاقة

🔴 عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي

🔴 لزهر هاني وزير النقل

🔴 وزير الفلاحة عبد الحميد حمدان

🔴 محمد شريف بن ميهوب وزير منتدب مكلف بالاستشراف

🔴 وزير منتدب مكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري

🔴 وزير الرقمنة والإحصائيات منير خالد براح

🔴 وزير المناجم محمد عرقاب

🔴 وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد حميدو