بقلم: الوليد فرج

قد يكون أسلوب تغيير الموقع و تبديل الموقف، وإعادة ترتيب بعض الأثاث السياسي ، في نفس الظروف و في إطار نفس التوجه ، من صميم السياسة ، بل قد يكون هو عينه التأقلم السياسي ، مع المستجد المُرتقب ، أو استعدادا للثابت المناسباتي الآتي ، كآلية أو منهج للحفاظ ، على مكتسبات سياسة تحققت ، أو تحصينا لمركز سياسي حيز ، وقد يكون التموقع آنيا كمناورة لجس نبض و انتظارا لرد الصدى . غير أن المنطق السياسي و أبجديات الممارسة السياسة و بديهياتها الأولية و مسلماتها ، و مرتكزات العقل السياسي وأساسه الذي تقوم عليها أي عميلة عقلية سياسية تنتج فعلا سياسيا عقلانيا ، لا تتقبل جواز الجزء أن حرمت الكل ، فما أسكر كثيره فقليله حرام ، غير أن الملاحظ البسيط اليوم لعالم السياسة ، و ملاعب الساسة و فاعليها ، يقف على ثمار عقل جديد ، و منهجا غريب الملامح لم تعرفها الممارسة السياسـية منذ العهد الأول لها ، انتهكت كل القواعد و المسلمات .

يبقى عالم السياسة ما بعد الإيديولوجية ، عالم دون ملامح و لا حدود ولا لون ، فتعارض صباحا لتساند مساءً ، وتحرم لحم الحمار و تجيز أمعاؤه أو مرقه ، صار من مقبولات الفعل السياسي و جمع النقائض و المتناقضات في نفس الظروف و الأسباب أصبح هو عينه الدهاء السياسية بعيدا عن أي مبدأ .

فمن كان ضد الانتخابات الرئاسية في ظروفها و آلياتها و أدواتها ، أصبح بعدها داعما للرئيس و مع سياسته ، مساندا لمساعيه مؤيدا لأطروحاته ، مما يدل على أن أحكامهم ولدت من عقل مستعجل وقراءاتهم للمشهد السياسي خاطئة فاكتنفها العور ، فهم الآن يصححون مواقفهم ، أو أن صورة الرئيس الخارج من رحم الصندوق ، الذي كانوا يشككون في نزاهته ، قد ثبت لديهم أن العملية شرعية و مشروعية ، وهذا يعتبر اعتراف ضمنيا ، و دعوة صامتة لتصحيح الموقف.

قد يفند التاريخ السياسي ، كل ما قلناه أعلاه ، فبالعودة إلى بعض المرجعيات و المناهج نجد أن سياسة التغلغل داخل دواليب السلطة تجيز التلون و التشكل حسب الوضع و الظرف حتى ولو كان يناقض المبدأ بل قد تدفع السياسي إلى الدفاع على النقيض و الاعتقاد بنقيضه و في سيرة الماوردي أوضح صورة للتسرب داخل البلاط فقد نجح في الاقتراب من الحكام العباسيين بل كان مبعوثهم و سفيرهم لبني بويه والسلاجقة . وكثير من الحركات السياسية اتخذت من كتابيه الأحكام السلطانية و كتاب إحكام الوزارة دستورا و مرجعا لها ، بل ما نلاحظه اليوم في مدننا مما يسمى المسجد الجامع في المدن ، هو من ابتداعه . وقد يكون فكره انتشر بين بعض الساسة لما نلاحظه من تموقع وإعادة تموقع.

أثبتت التجربة السياسة أن أصحاب هذا المنهج ينشطون في الأماكن المحطمة و المدمرة سياسيا يغذون منها سياستهم يملأون منها أوعيتهم ليبقى الاستثمار في هذا رهق يشترط الحذر لاعتمادهم في الغالب على الباطنية ، و المتاجرة بالجوع و النشاط في الأماكن الهشة.