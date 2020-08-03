تغييرات واسعة في صفوف رؤساء أمن الولايات

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام 34 رئيس أمن ولائي وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه وبناء على مراسيم رئاسية صادرة بتاريخ 9 جويلية 2020 تم إنهاء مهام رؤساء الأمن الولائيين الآتية أسماؤهم لتكليفهم بوظائف أخرى محمد شاقور بصفته رئيسا لأمن ولاية البليدة ،عمار شودار رئيس أمن ولاية قالمة عبد الكريم وابري في ولاية قسنطينة،تيجاني زروق في ولاية إليزي ،عبد الحكيم علالي في ولاية الوادي ،عبد الحكيم برغوتي في ولاية خنشلة ،مراد زناتي في ولاية ميلة ،محمد بغداد في ولاية عين الدفلى ،مختار كعبيش في ولاية عين تيموشنت ،محمد صالح زغادنية في ولاية غرداية.

كما تم بموجب مرسوم رئاسي صادر بتاريخ 9 جويلية 2020 إنهاء مهام رؤوساء امن الولايات الاتية أسماؤهم لإعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية وهم : قدور ساسي في ولاية باتنة ،يوسف هامل في ولاية بسكرة ،هاشمي لريبي في ولاية بشار ،بوبكر مخالفي في ولاية البويرة ،عكاش مكيد في ولاية تمنراست ،صالح مخلوف في ولاية تلمسان ،محمد زوهري بولاية جيجل ،محمد أخريب في ولاية سطيف ،عيسى بلقشايري في ولاية سعيدة ،محمد خزماط في ولاية سكيكدة ،جيلالي طاهوري في ولاية سيدي بلعباس ،سمير خلاصي في ولاية مستغانم ،نور الدين بلقاسم في ولاية المسيلة ،لياسين آيت مزيان في ولاية معسكر ،يحيى بوصلاح في ولاية ورقلة

مولود محايلية في ولايسة البيض ،حميد بن عبد المالك في ولاية برج بوعريريج ،سليمان إيمرازن في ولاية تيندوف ،محمد شلبي في ولاية سوق أهراس محمد بوقنادل في ولاية النعامة ،وبموجب مرسوم رئاسي أخر مؤرخ في 9 جويلية 2020 تنهى مهام السادة الأتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية لإعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية وهم: محمد طالبي في ولاية المدية ،علي بداوي في ولاية بومرداس ،قمر الزمان بوبير في ولاية الطارف كما تم وبناءا على مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جويلية 2020 إنهاء مهام عبد الله بن ناصر بصفته رئيس أمن ولاية بجاية .

ع.غ