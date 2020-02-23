تغييرات بالمحكمة العليا والمفتشية العامة لوزارة العدل

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام قضاة ومفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل والمحكمة العليا حسب ماتضمنه آخر عدد من الجريدة الرسمية .

وحسبما المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 فيفري الفارط الصادر في أخر عدد من الجريدة الرسمية فقد تم إنهاء مهام كل من عبد الكريم شاوي، عبد القادر لعوزاني، بن عيسى حجاج، قادة حمادي محمد قودري من المحكمة العليا كما أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حسب نفس المصدر مهام مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة عدل وهم كل من العيد مرزوقي لإحالته على التقاعد ومحمد طيبي لإحالته على التقاعد أيضا ,كما تم إنهاء مهام الهاشمي بن عبد السلام لإعادة إدراجه في رتبته الأصلية، ومبارك كيم لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، ولخضر قديم لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية هو كذلك .

كما تم إنهام مهام المفتشين بوزارة العدل نعيمة سوفي و لخضر قديم لإعادة إدماجهما في رتبتهما الأصلية

ب.ع