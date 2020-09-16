تغيرات هامة مرتقبة في وزارة الشباب والرياضة

ج.ن

أكدت مصادر موقع “الوسط”، أن وزير الشباب والرياضة، سيدي علي خالدي، يستعد لإجراء تغيرات هامة ومرتقبة على وزارته، وذلك من اجل الدفع قدما بالقطاع، وحافظ الوزير خالدي على نفس الأسماء منذ استلامه مسؤولية قطاع الشباب والرياضة، حيث لم يغير أي إطار، وكانت التغيرات الوحيدة رحيل مستشاري الوزير السابق عبد الرؤوف سليم برناوي وقدوم مستشارين جدد.

ويواجه خالدي صعوبات كبيرة في تغيير الاطارات الهامة بوزارة الشباب والرياضة، باعتبار انها تملك مراسيم رئاسية صادرة بالجريدة الرسمية، حيث ثبتت نفسها في عهد الوزير السابق سليم برناوي، وسيكون رحيلها مرتبط بمرسوم آخر.

ويحظى خالدي بثقة ورضا من طرف السلطات العليا، والتي نصبته وزيرا لقطاع مهم وجددت ثقتها بها مرة أخرى، وبالتالي فان رحيل اي اسم داخل الوزارة مهما كان ثقله لن يكون مستحيلا بالنسبة للوزير خالدي الذي لم يتسرع في اتخاذ القرارات، لتفادي التغيير من أجل التغيير.