تغريدة ترامب حول فيروس كورونا تثير الجدل والصين ترد

أثارت تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص فيروس كورونا جدلا واسعا.

حيث وصف ترامب، في تغريدة له اليوم الثلاثاء، فيروس كورونا بـ “الفيروس الصيني”.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه عبر تويتر “سندعم بقوة الصناعات التي تضررت بشكل خاص بسبب الفيروس الصيني، كالخطوط الجوية وغيرها”.

وأضاف ترامب “سنكون أقوى من أي وقت مضى”.

وأثار وصف ترامب لكورونا بـ”الفيروس الصيني” سخطا واسعا من قبل متابعين، واتهموا رئيس الولايات المتحدة بـ”العنصرية”.

من جهتها أعربت السلطات الصينية، اليوم نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، عن استيائها من وصف الرئيس الأمريكي لكورونا بـ “الفيروس الصيني”.