تعيين يوسف اوشيش امينا وطنيا اولا لحزب الافافاس

حسب بيان الهيئة الرئاسية للحزب

كشف بيان حزب جبهة القوى الاشتراكية عن تعيين يوسف أوشيش امينا وطنيا اولا لحزب الافافاس بعد اجتماع المجلس التنفيذي المنبثق عن المؤتمر الاستثنائي للحزب ،المنعقد يوم 10/07 2020.

هذا وجاء تعيين يوسف اوشيش طبقا للقانون الاساسي للحزب الذي يعطي لهيئته الرئاسية المنبثقة عن المؤتمر صلاحيات التعيين ، هذا وقد تكونت الهيئة الرئاسية من :سفيان شويح ، نوارة طواهرية ،بلحسل حكيم ،ابراهيم مزباني، وامحمد حاجي .

هذا ويتميز يوسف اوشيش بشعبية كبيرة ، حيث يشغل رئيسا للمجلس الشعبي الولائي لولاية تيزي وزو ، ومن شأن هذا التعيين ان يعطي دفعا كبيرا لحزب المرحوم الداحسين ، خاصة وكانت اولى قراراته بعد المؤتمر دعمه لاحزاب البديل الديمقراطي ومساندته لغريمه حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية ورئيسه محسن بلعباس الذي وصف في بيان الافافاس انه يتلقى مضايقات لمواقفه السياسية

محمد بن ترار