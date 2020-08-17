تعيين نذير بوزناد في منصب مدير الإدارة لفريق مولودية الجزائر

ج.ن

أجمع أعضاء مجلس إدارة مولودية الجزائر، على تعيين المدير الرياضي السابق لأهلي برج بوعريريج نذير بوزناد، في منصب مدير الإدارة العامة حسب الهيكل الإداري الجديد الذي تعهد الرئيس عبد الناصر ألماس على تجسيده.

وحسب مصادر مقربة من بيت المولودية، فإن ألماس تفاوض مع بوزناد على المهام الجديدة التي ستوكل إليه على مستوى الإدارة، لا سيما التحديات الكبيرة التي تنتظر النادي العاصمي لتحضير المئوية الموسم القادم، مع ترتيب البيت في ظل فوضى التسيير الذي كان يعيشها “العميد” لسنوات.

وحسب الهيكل الإداري الجديد في مولودية الجزائر، فإن بوزناد سيخلف مهدي عيزل في المنصب الإداري، على اعتبار أن هذا الأخير لا تتوفر فيه الشروط لتولي هذا المنصب الهام في الشركة، وبحسب مصادرنا، فان مسؤولية كبيرة تنتظر بوزناد، بالنظر للملفات الثقيلة التي تراكمت من المسيرين السابقين لسنوات، ولهذا فإن الإدارة اختارته لتولي المنصب بحكم خبرته سواء على مستوى الاتحادية أو مع النوادي، وحسن تعامله مع هكذا أوضاع.