تعيين قاضيين عسكريين لدى غرفتي الاتهام بمجلسي الاستئناف العسكري في البليدة وورقلة

الأولىالوطني
عن وافي مهاجري 1

تم بموجب قرارين مؤرخين بـتاريخ 21 ماي 2020 تعيين قاضيين عسكريين بغرفتي الإتهام بمجلسي الإستئناف العسكري في البليدة وورقلة.
وحسبما صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية فقد تم تم تعيين بتاريخ 21 ماي 2020 العقيد جمال بوسعيدي قاضيا عسكريا لغرفة الإتهام لدى مجلس الإستئناف العسكري بالبليدة والناحية العسكرية الأولى ابتداءا من 19 ماي 2020.

كما تم بموجب قرار مؤرخ في نفس اليوم تعيين المقدم توفيق عثامنية قاضيا عسكريا لغرفة الإتهام لدى مجلس الإستئناف العسكري بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة ابتداءا من 19 ماي 2020

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