تعيين “عبد القادر بريش” ضمن هيئة كبار المستشارين

عين المعهد العالمي للحوكمة والتنمية المستدامة، أمس، الخبير الاقتصادي الجزائري، بريش عبد القادر، ضمن هيئة كبار المستشاري وخبراء المعهد، حيث جاء هذا التعيين نتيجة المجهودات والإسهامات التي قدمها هذا الباحث الجزائري في الحوكمة والتنمية المستدامة.

وللإشارة، فإن الدكتور بريش عبد القادر، الملم بالشؤون الاقتصادية يعتبر من الأساتذة الجامعيين المتخصصين في هذا الميدان وله العديد من الإسهامات والبحوث العلمية، كما يشرف على العديد من أطروحات الدكتوراه في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، إلى جانب أنه يرأس وحدة بحث على مستوى المدرسة العليا للتجارة حول متطلبات تعزيز ممارسات الحوكمة في بيئة الأعمال الجزائرية، وعضو بالمنتدى الاقتصادي الجزائري، ويرأس مجلسه الاستشاري منذ سنوات.

مريم خميسة