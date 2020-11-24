تعيين الفلسطينية ريما دودين ضمن طاقم جو بايدن

قيس أبو سمرة/ الأناضول

عبرت عائلة فلسطينية، عن فرحتها، بتعيين ابنتها ضمن الطاقم الجديد للبيت الأبيض، بعد فوز جو بايدن بالانتخابات وكشفت سلسلة التعيينات الجديدة في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن أن الفلسطينية ريما دودين، بين الموظفين بطاقمه الجديد في البيت الأبيض وعين بايدن، دودين، في منصب نائب مدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية.

وتعود أصول دودين لبلدة دورا، بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة وولدت “دودين” لأبوين من المهاجرين الفلسطينيين للولايات المتحدة، في ستينيات القرن الماضي وقال أحمد دودين (عم ريما)، القاطن بلدة دورا، لوكالة الأناضول “نحن سعداء بهذا التعيين، نبارك لها ولأنفسنا، هذا نجاح لكل فلسطيني”وأشار إلى أنها ولدت في الولايات المتحدة، غير أنها زارت بلدتها (دورا) عدة مرات، كان آخرها قبل نحو أربع سنوات وأضاف “نأمل أن يكون هذا المنصب خيرا لها ولبلدها الأم”واحتفلت العائلة بتعين ابنتها، وقال العم دودين “هي بنت فلسطين وأصولها فلسطينية، ولدت في الولايات المتحدة وحققت النجاح”وعملت دودين في العديد من المناصب المتعلقة بالحزب الديمقراطي، كان آخرها متطوعة في “فريق بايدن”، وشغلت أيضا منصب نائب السيناتور الديمقراطي بمجلس الشيوخ، ريتشارد دوربين ودودين خريجة من جامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة إلينوي في إربانا-شامبين.