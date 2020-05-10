تعيين أمين بوزيان حمو مدير لجامعة العلوم و التكنولوجيا “محمد بوضياف” لوهران

تم تعيين أمين بوزيان حمو بقرار وزاري مديرا لجامعة العلوم والتكنولوجيا “محمد بوضياف” لوهران، حسبما علم اليوم السبت من المكلف بالإعلام و الاتصال لهذه المؤسسة للتعليم العالي معمر بودية.

وشغل الأستاذ حمو الذي درس بكلية الفيزياء بجامعة العلوم والتكنولوجيا “محمد بوضياف” لوهران منصب نائب مدير الجامعة مكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، وفقا للمصدر ذاته.

وللتذكير كانت الأستاذة نصيرة بن حراث مديرة لهذه المؤسسة الجامعية إلى غاية تعيينها من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة.