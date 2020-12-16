تعين القاضي بن بوضياف رئيسا للقطب الجزائي لمحاربة الجريمة المالية والاقتصادية

عين الأربعاء وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي رئيس جديد للقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة ويتعلق الأمر بالقاضي محمد بن بوضياف الذي له خبرة طويلة في معالجة ملفات الفساد واختلاس الأموال العمومية

و للإشارة فإن القاضي بوضياف قد عالج العديد من قضايا الفساد على مستوى محكمة سيدي امحمد مؤخرا وينتظر من القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي أمحمد في الأسابيع القليلة القادمة فتح العديد من ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولي نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ولعل أولها قضية فساد قطاع السياحة بولاية سكيكدة التي تورط فيها الوزير الأول السابق احمد اويحيى والعديد من الوزراء والولاة ورجال الاعمال الى جانب قضايا أخرى ستكشف وجه اخر من وجوه فساد العصابة التي أسقطها الحراك الشعبي بداية من 22 فيفري 2019