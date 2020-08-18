* تبديد تخوف المسيرين وتحرير المبادرة

* رفض الاستدانة من الأفامي ومن دول صديقة وشقيقة

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاثنين عن قرار مراجعة بعض القوانين لرفع التجريم عن بعض النشاطات التجارية لكن دون جرائم تبيض وتهريب الأموال وأعلن عن تعليمة لمصالح الأمن والعدالة لوقف الرسائل المجهولة , مجددا رفض الجزائر للاستدانة الخارجية من صندوق النقد الدولي أو من دول صديقة وشقيقة كما دعا إلى ضرورة رفع الصادرات خارج المحروقات إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار في نهاية 2021 للخروج من التبعية لعائدات المحروقات كما أمر بالتقليل من تصدير الموارد الخام كما شدد على ضرورة مساهمة قوية للدبلوماسية الجزائرية في تشجيع ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الدولية.

و أبرز الرئيس تبون, في كلة غلب عليها الطابع الاقتصادي خلال افتتاح الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد أن اعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على ريع وعائدات المحروقات هواعتماد قاتل للذكاء و المبادرات مؤكدا على ضرورة رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات لتبلغ سنة 2021 ما قيمته 5 مليارات دولار مقابل 2 مليارات دولار حاليا و أضاف انه ابتداء من السنتين القادمتين, سيتم تقليص الاتكال على عائدات المحروقات إلى 80 بالمائة على الأقل مقابل 98 بالمائة حاليا مشيرا أن تقليص الصادرات هو حماية لموارد البلاد كما شدد على ضرورة بقاء المنافسة مفتوحة وتعهد بدعم الدولة للمتعاملين الاقتصاديين عن طريق القروض البنكية والتشجيع على التصدير من خلال استحداث أروقة خضراء لبعض المنتجات وتسهيلات مع الضرائب ودعا في نفس السياق على ضرورة مساهمة قوية للدبلوماسية الجزائرية في تشجيع ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية.

وانتقد الرئيس تبون ظاهرة الاستيراد العشوائي الذي يهدر الموارد المالية للدولة كما انتقد غياب التنسيق بين القطاعات ماجعل بعض المواد المصدرة تقتل الإنتاج الوطني وكشف الرئيس أنه سيتم بداية من 2021 منع تصدير المواد الخام التي تستطيع ان تحول وتدر أموالا معتبرة وفي مقدمتها قطاع الطاقة حيث أعطيت مجددا التأكيد ان الدولة لن تفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي يشكل 80 بالمائة من الاقتصاد الوطني كما اكد ان الدولة ستدعم الاستثمار الذي يتوفر على ثلاثة شروط الشفافية والصدق والادماج الاقتصادي الوطني ما نسبته 50 الى 60 بالمائة وخلق مناصب شغل جديدة مقابل تخفيض الضرائب بنحو 50 ألف دينار عن كل عامل وانتقد الرئيس في نفس السياق غياب صناعة كهورمنزلية 100 بالمائة جزائرية في وقت تخرج فيه الجامعات الجزائرية ألاف الأدمغة سنويا , كما دعا الحكومة إلى ضرورة تشجيع الصناعات التحويلية في قطاع الفلاحة شراء المصانع القديمة من الخارج كما أقره قانون المالية التكميلي لسنة 2020 مشيرا إلى أن الربح الشرعي مشروع لكن لن يقبل بالربح الذي يضر بالاقتصاد والسيادة الوطنية مبرزا أن الجزائر تعيش وضع مالي صعب لكنه ليس قاتل بوجود احتاطي صرف 57 مليار دولار.

مراجعة الكثير من القوانين

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على الوطن مستهدف والجزائر ضحية قرار بعض الأطراف بخفض أسعار البترول لذلك فان إعادة بناء الدولة كما قال أمر ضروري للقضاء على الضبابية المفتعلة , وأعلن عن مراجعة الكثير من القوانين من اجل رفع التجريم عن بعض الأعمال التجارية وكشف عن توجيهه تعليمة قريبا للعدالة ومصالح الأمن لإيقاف الرسائل المجهولة داعيا إلى ضرورة التحلي بالشجاعة خاصة وان الجزائر كما قال تملك 180 جريدة ووسائل إعلام أخرى وكل من يريد فضح أي شيء عليه بالشجاعة.

رفض مطلق للاستدانة الخارجية

كما جدد رفض الجزائر للاستدانة الخارجية سواء من صندوق النقد الدولي أو من بلدان صديقة وشقيقة , ويرى الرئيس تبون أن الجزائر بإمكانها ان تصبح قوة اقتصادية إقليمية في حال توفر الإرادة والصدق في العمل لان الجزائر لديها إمكانيات كبيرة في قطاعات الطاقة والمناجم والسكن وتوقع برفع 400 مليون دولار في نهاية السنة الحالية و800 مليون دولار في 2021.

كما أوضح رئيس الجمهورية, أن الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي تعقد في ظرف استثنائي تواجه فيه الجزائر أزمة مزدوجة فرضت عليها والمتمثلة في انخفاض عائدات النفط وجائحة كوفيد- 19 التي أهلكت أقوى اقتصادات العالم لكنها امتدادا لكل الخطط التي وضعتها الدولة في ميادين التنظيم والتقنين في اجتماعات متتالية للحكومة والمجلس الشعبي الوطني كما جدد رئيس الجمهورية امتنان وتقدير الأمة جمعاء لمستخدمي الصحة العمومية من أطباء وشبه طبي وعمال الصحة ومختلف الأسلاك الأمنية والحماية المدنية ولكل من ساهم من قريب او بعيد وبأي شكل من الأشكال في مكافحة جائحة كوفيد 19.

باية ع