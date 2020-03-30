تعليمة صارمة لصب أجور كل الموظفين والمتعاقدين

أعطت وزارة المالية، ممثلة في المديرية العامة للمحاسبة، أمس، تعليمة لمدراء الخزينة العمومية، عبر الوطن، تأمرهم فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان السير الجيد لعملية صب رواتب ومنح الموظفين والأعوان المتعاقدين العاملين في الإدارات والهيئات العمومية، حيث شددت على ضرورة تمكين هؤلاء من أجورهم، في آجالها المحددة دون تأخير.



مريم خميسة