تعليمة تفجر الوضع وتهدد بشل القطاع

كشف العديد من عمداء الجامعات على المستوى الوطني والمنظمات الطلابية امتعاضهم من التعليمة الوزارية الأخيرة التي أصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور والرامية إلى انتخاب رؤساء المجالس العلمية للجامعات في إطار الفصل بين الإدارة والمجالس العلمية للجامعات التي ظلت لفترة زمنية طويلة تحت رئاسة مدير الجامعة.

هذا واعتبر رؤساء الجامعات أن هذه الخطوة من شأنها إن تصل بالجامعات الجزائرية إلى الانسداد من خلال خلق قائدين لسفينة واحدة والتي سيكون مصيرها الغرق لا محالة ، خاصة وان المجالس العلمية على مستوى الكليات كثيرا ما تتصادم مع عميد الكلية ، هذا وطالب رؤساء الجامعات انه يستوجب على الوزارة التشديد على مهام الأمناء العامين على مستوى الجامعات والكليات بغية محاربة التسيب قبل كل شيء وتفادي الخلط في المهام لضمان السير الحسن للجامعة .

من جهتها رحبت نقابة الكناس بقرار الوزير واعتباره تكريس الشفافية في التسيير وضمان اختيار الأساتذة لتسيير ورئاسة المجلس العلمي عن طريق الانتخاب بكل ديمقراطية ، وترك التسيير الإداري لرئيس الجامعة الذي يتولى الجانب الإداري ، في حين إن اللجان العلمية ادري بالجانب العلمي للجامعات ،من جانب آخر اعتبرت المنظمات الطلابية فصل مدراء الجامعات عن رئاسة المجالس العلمية وتحويل الصلاحيات العلمية والبيداغوجية إلى رئيس المجلس العلمي غير منطقية ، وفي هذا الصدد أشار ممثل الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين عبد القادر بن خالد أن هذه التحويلات فكرة في غير محله وهو ينفي مهام رئيس الجامعة ، ومن المفروض أن إصلاحات من هذا النوع تسبقها دراسات ميدانية واقعية ومشاورات كبيرة ، في حين اعتبر الاتحاد الطلابي الحر أن هذه الإصلاحات غير منطقية ، ففي الوقت الذي أثبتت المجالس العلمية فشلها في تسيير الأمورعلى مستوى الكليات نتيجة التصادم مابين المجلس العلمي والإدارة التي غالبا ما تخاف قرارات المجلس العلمي في قراراتها ،تحاول الوزارة نقل الصراع إلى أعلى هرم الجامعة وخلق صراع ما بين رئيس الجامعة ورئيس المجلس العلمي للجامعة ، وهو ما قد يشل الجامعات لأسباب تافهة.

من باب آخر أكدت المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة أن هذا القرار متسرع ، ويستوجب دراسة عواقبه مسبقا وفتح مشاورات مع الشركات الاجتماعيين.

محمد بن ترار