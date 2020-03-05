تعليمات من تبون لوزير الصحة بشأن مرضى السرطان

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس 5 مارس، أنه يتم تسجيل 49 الف إصابة جديدة بالسرطان، وأنه يتم تسخير الإمكانيات المالية والبشرية لمواجهة الداء وعلاج المرضى.

وقال إنه سيعتمد المخطط الخماسي 2020 2024 تعزيز الوقاية من المرض وتحسين عملية التشخيص وتسهيل الحصول على الأدوية وكذا تأهيل التموين ورفع مستوى التكوين والبحث في هذا المجال.

وأكد وزير الصحة أنه تلقى تعليمات خاصة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من اجل توفير الرعاية الصحية لمرضى السرطان والتكفل بهم وتوفير المعالجة بالاشعة وتقليص مدة الانتظار.

وقال وزير الصحة “تلقيت مكالمة مباشرة من رئيس الجمهورية وعندي تدخل في مجلس الوزراء فيما يخص مرضى السرطان وما يتعلق بالعلاج منه”.

وأضاف “هذا الأحد سنجتمع في مجلس الوزراء”