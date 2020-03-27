تعليمات لوسائل إعلام ل”تفادي ” اللجوء إلى الأرشيف

تم توجيه تعليمات لمجموع وسائل الإعلام الوطنية من اجل “الابتعاد الصارم و التلقائي” عن اللجوء إلى المواد الأرشيفية في تقديم الاجتماعات و النشاطات الحكومية الأخرى، و ذلك بسبب “واجب التقيد بمصداقية و شفافية المعلومة”، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة اتصال. و جاء في ذات البيان “ليكن في علم جميع وسائل الإعلام المكتوبة و السمعية البصرية و الالكترونية انه بسبب الوضعية بالغة الحساسية التي تمر بها بلادنا، فان اللجوء إلى استعمال صور الفيديو و/أو الصور الفوتوغرافية الأرشيفية، في تقديم الاجتماعات أو النشاطات الحكومية، يجب تفاديها بشكل صارم و تلقائي، بالنظر إلى واجب التقيد بحقيقة و شفافية المعلومة، و تأثير كل تفسير خاطئ أو قراءة مغلوطة للوقائع المنقولة”.

و عليه يضيف ذات البيان فان وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر “يدعو إلى مشاركة الجميع من اجل الاحترام الصارم لهذه التعليمة فيما يخص تقديم النشاطات الرسمية”.