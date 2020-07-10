أصدر وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، تعليمات صارمة لمسيري المستشفيات على مستوى الجزائر العاصمة، من أجل تحسين التكفل بالمصابين بفيروس كورونا.

كما أضاف بن بوزيد، أن ارتفاع عدد الإصابات بالعاصمة، تجاوز قدرة استيعاب الأسرة بمستشفيات الولاية، وأن الأمر يستدعي وضع إمكانيات خاصة بغية تحسين التكفل بالمرضى والاستعداد لتجنيد مصالح إضافية للرفع من قدرة الاستيعاب، وكذا ضرورة الرفع من قدرة استيعاب الأسرة الاستشفائية والإنعاش ودعمها بالتجهيزات والمستخدمين، مع فتح مصالح أو مؤسسات أخرى إن اقتضى الأمر.

كما أمر بدعم الفرق الطبية وشبه الطبية، التي تعاني إرهاقا وإجهادا منذ أكثر من 3 أشهر وذلك بإشراك كل المستخدمين، و تجنيد كل الأسلاك الطبية وشبه الطبية لمختلف التخصصات، قصد تدعيم الفرق الطبية الممارسة على مستوى مصالح كوفيد-19 مع إشراك الممارسين المتطوعين للقطاع شبه العمومي والخاص، وكذا متقاعدي القطاع المستعدين لتقديم خدماتهم.