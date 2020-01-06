تعليق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الملف الليبي

🔴رئيس الجمهورية #عبد_المجيد_تبون يذكر بالموقف الثابت للجزائر حيال الأزمة الليبية

🔴#رئيس_الجمهورية يذكر بموقف الجزائر الذي يستند لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير

🔴رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة إيجاد حل سياسي #للأزمة_الليبية بعيدا عن أي تدخل أجنبي

🔴رئيس الجمهورية: #الجزائر تدعو المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها

🔴رئيس الجمهورية: على المجموعة الدولية فرض إحترام الأمن والسلم في #ليبيا

🔴رئيس الجمهورية: الجزائر تناشد الأطراف المتنازعة على وقف تغذية التصعيد

🔴رئيس الجمهورية: على الأطراف المتنازعة الكف عن دعم الأطراف المتقاتلة عسكريا

🔴رئيس الجمهورية: ندعو #مجلس_الأمن لتحمل مسؤولياته في فرض الوقف الفوري لإطلاق النار

🔴رئيس الجمهورية: ندعو مجلس الأمن لوضع حد للتصعيد العسكري

🔴رئيس الجمهورية: الجزائر تفضل لغة #الحوار على سياسة القوة

🔴رئيس الجمهورية: الجزائر تحث على تغليب العقل لتحقيق حل سياسي يرضى به الشعب الليبي