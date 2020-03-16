تعليق الرحلات الجوية و البحرية من وإلى أوروبا ابتداء من 19 مارس

أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين، تعليمات إلى وزير النقل والأشغال العمومية بتعليق الرحلات الجوية و البحرية من وإلى أوروبا ابتداء من 19 مارس.

وجاء في بيان لمصالح الوزارة الأولى: “تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وقصد تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا على التراب الوطني، أصدر الوزير الأول، تعليمات إلى وزير النقل والأشغال العمومية بتعليق الرحلات الجوية و البحرية من وإلى أوروبا ابتداء من 19 مارس 2020”.

وأضاف ذات المصدر أن هذا “التعليق الاستثنائي مصحوبا بترتيبات لإجلاء مواطنينا والمسافرين حاليا بين البلدان المعنية حسب الشروط والكيفيات التي تحددها شركتي النقل الجوية والبحرية”.