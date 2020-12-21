تعليق اجلاء الجزائريين من بريطانيا بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

قررت الجزائر الاثنين، حظر أي عملية إجلاء للجزائريين من بريطانيا كاجراء وقائي اثر ظهور سلالة جديدة متحولة لفيروس كورونا

وجاء هذا القرار الذي يهدف الى حماية الصحة العمومية وتطويق جائحة كورونا التي تضرب الجزائر على غرار العالم بعد قرار مماثل اتخذته العديد من الدول فيما يخص رحلاتها الجوية نحو بريطانيا بسبب ظهور السلالة الجديدة لكورونا الذي اوقف العالم

وقد صرح أمس وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا خرجت عن السيطرة وأضاف علينا استعادة السيطرة على الوضع والطريقة الوحيدة للقيام بذلك كانت تقييد التواصل الاجتماعي وأبلغت المملكة المتحدة منظمة الصحة العالمية أن سرعة انتشار السلالة الجديدة أقوى بنسبة 70 بالمائة

وقالت منظمة الصحة العالمية إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا ظهرت أيضا في الدانمارك وهولندا وأستراليا.