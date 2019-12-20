تعزيز شرعية الرئيس بحل البرلمان والمجالس البلدية

• أنا جزء من الحراك و مستعد للوساطة بين مكوناته والسلطة

• لا لأدلجة الحراك الشعبي و تحزيبه

• تعديل دستوري عميق على مقاس الوطن وليس بمقاس جهة أو شخص

إيمان لواس

أكد رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة بأنه جزء من الحراك و مستعد على الوساطة بين مكوناته والسلطة، مشددا بأن لن يتأخر بإعتباره جزء من الجماعة الوطنية لأي منادي للوطن في إطار المصلحة الوطنية العليا الواضحة والمتعلق عليها.

قال عبد القادر بن قرينة الأمس في الدورة الاستثنائية مجلس الشورى الوطني بأن الرئاسيات هي أول لبنة للجزائر الجديدة في مسارها الديمقراطي ، معتبرا بأن إنتخابات 12 ديسمبر الماضي حققت أكبر نسبة مشاركة منذ سنة 1999 وهذا إنجاز عظيم على حد قوله .

واعتبر رئيس حركة البناء بأن الجزائر تعيش حالة استعادة الجمهورية بعد المسار الديمقراطي، أين أكد بأن شرعية هذه الإنتخابات سوف تتعزز بعد تنظيم انتخابات محلية و تشريعية، قائلا ” المسار الانتخابي ضمان الديمقراطية ، الرئاسيات مقدمة لانتخابات محلية وتشريعية تعزز لشرعيتها”.

وفي سياق متصل، أبرز المتحدث بأن استعادة الجمهورية وبناء الجزائر الجديدة يقتضي المرور إلى تعديل دستوري عميق، يكون مقاس الوطن وليس بمقاس جهة أو شخص، يكرس التوازن بين السلطات و استقلالية العدالة ، تعديل الدستوري ينتج من حوار واسع لا يقصي أحدا من المكونات التمثيلية السريعة وليست الحوارات التي تستهلك الوقت، الحوار الواسع تؤكده الورشات المتخصصة، شرط أن لايتجاوز ذلك 3 أشهر لأن الظرف الذي تعيشه البلاد لايسمح بأكثر من ذلك “.

ورافع عبد القادر بن قرينة الحراك الشعبي، ابن ثمن ماحققه منذ 22 فيفري الماضي على غرار القضاء على العهدة الخامسة، في حين عبر عم رفضه لتمثيل الحراك و وجعله فئويا، قائلا” لا لتحزيب الحراك و جعله فئويا و لا لأدلجته، نحت جزء من هذا الحراك و على استعداد تام لنقل كل مطالبه دون تمثيله، الحراك تأسس من أجل التغيير المسؤول، وسلميته ضمان استمراره مستقبلا، الحراك المليوني كرس الثقة بين الجيش والشعب، أطالب بإستمراريته بنفس الروح و الزخم لأن استمراره إعانة لكل الخيريين في هذا الوطن ، و إعانة الرئيس و مؤسسات الدولة حتى تستمر في تفكيك نظام العصابة “.

وشدد بن قرينة على ضرورة استكمال محاربة الفساد السياسي و المالي، أين اعتبر بأن أساس كل الفساد الذي تعيشه الجزائر هو الفساد السياسي، قائلا ” ننتظر من السياسة العامة ووكيل الجمهورية التحرك لمحاربة الفساد السياسي و على رأسه الذي زوروا إرادة الشعب بإعطاء الرئيس السابق 6 ملايين توقيع، بل وصل الأمر بهم إلى التأمر على الإنتخابات ضد مترشحين وهم رئيس حركة البناء و المترشح الفائز في الرئاسيات “”.

و بخصوص الحكومة، قال عبد القادر بن قرينة ” الحكومة أمام تحدي الحوار والانتخابات القادمة، التحدي الاقتصادي مهمة أكبر من الحكومة تحتاج تغليب مصلحة الشعب على الحسابات الحزبية الضيقة ، و

نحن كجزء من الجماعة الوطنية لن نتأخر إن شاء الله لأي منادي للوطن في إطار المصلحة الوطنية العليا الواضحة والمتعلق عليها. ”

ووجه عبد القادر بن قرينة الشكر للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات على نيتها الطيبة و الدور المشرف لأغلبية أعضائها في الاستحقاق الرئاسي الماضي .

وأشاد عبد القادر بن قرينة بالدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية في الأزمة السياسية الراهنة، مشيرا بأن الجيش رافق الحراك الشعبي و قام بحماية الانتخابات من إرادات التعفين و الاعتداء و الإلغاء، وجنب الجزائر من مخططات التربص الخارجي .

وفي سياق متصل، دعا المتحدث إلى مساعدة رئيس الجمهورية في أداء مهامه لأن أي خطأ سيعود بالضرر على الجزائر لا على الحكومة، قائلا: “إذا خسرت حكومة تبون فإن الجزائر هي الخاسرة، وإذا عجزت الدولة عن أداء واجباتها تجاه المواطنين فإن الارتدادات الاجتماعية لن تستثني لاحزب ولا جبهة ولا سلطة ولا معارضة، الجميع سيكتوي بأي ارتدادات تهز الوطن”.

وزف بن قرينة التحية لجبهة البوليزاريو لعقدها المؤتمر 15، متمنيا لهم أن يكلل بالنجاح ، داعيا مجلس الأمن لاتخاذ مسؤولياتهم في تطبيق قرارات الأمم المتحدة وتنظيم تقرير المصير.

و بخصوص القضية الفلسطينية، قال المتحدث : تبقى هي القضية المركزية للأمة الجزائرية ونثمن ما جاء في خطاب الشعب لرئيس الجمهورية وبتجديد الموقف الجزائري من هذه القضية،أننا نشعر بقلق شديد للمنطقة الحيوية لأمننا القومي ويتطلب منا ككل كجماعة وطنية شعب وسلطة وجيش لحماية أمننا القومي واستتباب الأمن والاستقرار في محيطنا. ”