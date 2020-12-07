تعرف على نتيجة قرعة تصفيات مونديال 2022 لمنطقة أوروبا

ج.ن

جرت اليوم الاثنين، في مدينة زيوريخ السويسرية، قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، في قطر.

وأسفرت عملية القرعة عن وقوع ألمانيا وفرنسا في مجموعتين سهلتين على الورق عكس منتخبات أخرى ستواجه بعض الصعوبات للتأهل على غرار إسبانيا التي ستواجه السويد فيما ستصطدم إيطاليا بـ سويسرا وهولندا بـ تركيا، أما انجلترا فستواجه بولونيا فيما وقع البرتغال مع صربيا ومنتخبات متواضعة ستكون في متناول “الدون” ورفاقه.

ويتأهل بطل كل من المجموعات العشر مباشرة إلى النهائيات.

أما أصحاب المركز الثاني في المجموعات العشر، فيخوضون ملحقًا يضمّ أفضل منتخبين في دور المجموعات ضمن دوري الأمم 2020-2021 لم يحالفهما الحظ بالتأهل عبر التصفيات التقليدية.

وينتج عن ذلك الملحق المقرّر في مارس 2022 تأهل ثلاثة منتخبات إضافية، بحيث يشارك 13 منتخبًا أوروبيًا في قطر من أصل 32.

وفي الملحق، تتوزع المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات مختلفة من مباريات إقصائية مباشرة، بحيث يتأهل الى المونديال من يفوز في مباراتين تواليًا.

وفي ما يلي نتيجة قرعة أوروبا لمونديال قطر 2022:

المجموعة الأولى (A): البرتغال – صربيا – إيرلندا – لوكسمبورغ – أذربيجان؛

المجموعة الثانية (B): إسبانيا – السويد – اليونان – جورجيا – كوسوفو؛

المجموعة الثالثة (C): إيطاليا – سويسرا – إيرلندا الشمالية – بلغاريا – ليتوانيا؛

المجموعة الرابعة (D): فرنسا – أوكرانيا – فنلندا – البوسنة والهرسك – كازخستان؛

المجموعة الخامسة (E): بلجيكا – ويلز – التشيك – بيلاروس – إستونيا؛

المجموعة السادسة (F): الدنمارك – النمسا – إسكتلندا – إسرائيل – جزر الفارو – مولدافيا؛

المجموعة السابعة (G): هولندا – تركيا – النرويج – مونتينيغرو – لاتفيا – جبل طارق؛

المجموعة الثامنة (H): كرواتيا – سلوفاكيا – روسيا – سلوفينيا – قبرص – مالطا؛

المجموعة التاسعة (I): إنجلترا – بولندا – هنغاريا – ألبانيا – أندورا – سان مارينو؛

المجموعة العاشرة (J): ألمانيا – رومانيا – آيسلندا – مقدونيا الشمالية – أرمينيا – ليشتنشتاين.