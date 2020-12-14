تعرف على موعد مواجهة مولودية الجزائر ضد بافلز البینیي

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم، الیوم الإثنین، عن موعد مواجھة العودة المرتقبة بین مولودية الجزائر ضد ضیفه بافلز البینیي، في الدوري التمھیدي لدوري أبطال إفريقیا.

بحیث برمجت المواجھة يوم الـ19 ديسمبر الجاري بملعب 5 جويلیة الأولمبي، على الساعة 20.45، يأتي ھذا بعدما تم ضبط برنامج رحلة النادي البینیني إلى الجزائر.

وقرّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة برمجة لقاء مولودية الجزائر – بوفالز دي بورغو، ولم يستطع النادي البينيني التنقل إلى الجزائر العاصمة لمواجهة المولودية يوم 4 ديسمبر بملعب 5 جويلية “متحججا بانعدام الرحلات الجوية جراء غلق المجال الجوي الجزائري تفاديا لتفشي جائحة كورونا”.