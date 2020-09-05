تعرف على مجموعة الجزائر في قرعة كأس العالم لكرة اليد

ج.ن

أوقعت عملية القرعة الخاصة بمنافسة كأس العالم لكرة اليد-2021 بمصر (رجال)، التي جرت سهرة اليوم السبت، في سفح أهرامات الجيزة الشهيرة قرب القاهرة.

المنتخب الجزائري رفقة منتخبات البرتغال، إيسلندا والمغرب، خلال الدور التمهيدي للمنافسة التي ستجري دورتها النهائية بين 13 و31 جانفي القادم.

وبمناسبة الطبعة الـ 27 التي ستجري بحضور 32 منتخبا، حيث ستتأهل أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى الدور الرئيسي.

وفي الدور الرئيسي، ستقسم المنتخبات الـ 24 على أربع مجموعات حيث تضم كل منها ست منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام بطولة واحدة، تسفر عن تأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بداية الأدوار الإقصائية في البطولة.

للتذكير أن مصر تستضيف للمرة الثانية في تاريخها الدور النهائية لكأس العام لكرة اليد بعد نسخة 1999. واختار المنظمون أربعة مواقع لاحتضان المنافسة: الإسكندرية، القاهرة، الجيزة ومصر الجديدة.

ويوجد المنتخب الجزائري دون نشاط منذ بداية جائحة كورونا فيروس، وقد خضعت العناصر الوطنية هذا الأسبوع من خلال مجموعات صغيرة إلى اختبار فحص “كوفيد-19″، بالمركز الوطني لطب الرياضة، تسحبا لاستئناف التدريبات.

يشار أن زملاء مسعود بركوس، سيكونون على موعد مع تربص ثان في الفترة ما بين 7 إلى 23 سبتمبر الجاري، حيث سيكون الموعد التحضيري تتمة للعمل الذي سيبشره المنتخب في شهر أوت الفارط.

ومعلوم أن المنتخب الوطني الجزائري يحضر لبطولة العالم لكرة اليد التي ستحتضنها مصر من 14 إلى 31 جانفي من العام المقبل 2021، فضلا عن الدورة لأولمبياد طوكيو التي تنتظر المنتخب الوطني في مدينة برلين بألمانيا من 12 إلى 14 مارس من نفس السنة، حيث سيشارك أشبال التقني الفرنسي في المحطة التأهيلية الأخيرة للأولمبياد إلى جانب منتخبات ألمانيا والسويد وسلوفينيا.

تركيبة المجموعات:

المجموعة الأولى: ألمانيا – المجر – أوروغواي – الرأس الأخضر

المجموعة الثانية: إسبانيا – تونس – البرازيل – بولونيا

المجموعة الثالثة: كرواتيا – قطر – اليابان – أنغولا

المجموعة الرابعة: دانمارك – الأرجنتين – البحرين – جمهورية الكونغو الديمقراطية

المجموعة الخامسة: النرويج – النمسا – فرنسا – ممثل قارة أمريكا الشمالية

المجموعة السادسة: البرتغال – الجزائر – إيسلندا – المغرب

المجموعة السابعة: السويد – مصر – جمهورية التشيك – ممثل قارة أمريكا الجنوبية

المجموعة الثامنة: سلوفينيا – بيلاروسيا – كوريا الجنوبية – روسيا