تعرف على قائمة المسرحين من مولودية الجزائر

ج.ن

كشفت إدارة المولودية عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، عقب انتهاء عقودهم، ويتعلق الأمر بالخماسي وليد درارجة، عبد الرحمن بورديم، هشام نقاش، عبد الرحمن حشود وعبد الكريم بن عروس، حيث كان مجلس الإدارة قد بدأ منذ فترة مفاوضاته مع بعض اللاعبين من أجل إقناعهم بتجديد عقودهم، غير أن الأمور لم تشهد أي تطور، هذا ومن المرتقب أن يجتمع ألماس باللاعبين المعنيين بالتجديد، للتفاوض حول قيمة العقود الجديدة ومدتها، في الوقت الذي تعثرت المفاوضات بين إدارة مولودية الجزائر، وصانع الألعاب عبد الرحمن بورديم، وبلغت طريقا مسدودا بسبب عدم اتفاق الطرفين حول قيمة العقد، حيث أكدت مصادرنا أن إدارة النادي العاصمي، عرضت على بورديم تجديد عقده مقابل تخفيض راتبه، وهو الأمر الذي عارضه اللاعب جملة وتفصيلا، ولو أن بعض المصادر أكدت إلى أن بورديم يتجه إلى الرحيل خلال الصائفة الحالية وتغيير الأجواء الأمر الذي جعله يرفض ما تقدمت به الإدارة العاصمية مقابل تجديد عقده.