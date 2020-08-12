تعرف على قائمة المسرحين من فريق اتحاد العاصمة

ج.ن

تلقّت “الوسط” تسريبات من داخل إدارة الفريق متعلق بقائمة اللاعبين المسرّحين خلال سوق التحويلات الصيفية المقبلة، يتعلق الأمر بالحارس إسماعيل منصوري رغم ارتباطه بالإتحاد لموسم آخر، إلاّ أنّ الطاقم الفني بقيادة المدرب سيكوليني فضّل الاستغناء عن خدماته والاحتفاظ بالحارس الشاب عبد الرؤوف سيفور، مع الاحتفاظ بالحارس محمد لمين زماموش الذي سيتم تجديد عقده، فيما تأكّد خبر انتداب حارس نادي سانت إتيان أليكسندر قندوز، الذي سيمضي على عقده في الأسابيع القليلة المقبلة بعد إعادة فتح المجال الجوي.

وبخصوص خط الدفاع، أكّد المصدر أن الطاقم الفني قرّر تسريح ثنائي محور الدفاع هشام بلقروي بسبب القبضة الحديدية التي وقعت بينه وبين إدارة الفريق حول قضية الصك الذي يحتوي 1.5 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي عجّل بقرار دفعه ليكون خارج حسابات الفريق تحسّبا للموسم الكروي المقبل، وهو نفس مصير اللاعب أوكال الذي وضع في قائمة المسرّحين بطلب من المدرب سيكوليني الذي لم يقتنع بإمكانياته، وكما يعرفه الجميع قرّر المدرب الفرنسي عدم تجديد عقد اللاعب المخضرم ربيع مفتاح بسبب تقدمه في السن.