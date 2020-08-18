تعرف على عقوبة الحارس وهاب مبولحي

ج.ن

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بإيقاف الجزائري رايس مبولحي حارس فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، على خلفية ما بدر منه في نهاية مباراة فريقه أمام الاتحاد خلال الجولة الـ 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وعليه تم إيقاف الدولي الجزائري مباراتين، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لحساب اتحاد القدم.

وتعرض مبولحي للشتم من طرف أحد لاعبي اتحاد جدة باللغة الفرنسية، الأمر الذي جعله يثور ولا يتحكم في أعصابه.

يذكر أن والدة رايس مبولحي، عائشة، توفيت حينما كان منشغلا بالتحضير مع المنتخب الجزائري، في عام 2010.

ويحرص دائما مبولحي على تخليد والدته، وظهر ذلك في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية، أمام نيجيريا، حيث كتب اسم أمه على القفاز، عندما قاد منتخبه للفوز هدفين مقابل هدف واحد.