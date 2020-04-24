تعرف على سبب منع بث مسلسل دقيوس و مقيوس رمضان 2020

أعلن الممثلان “نبيل عسلي” و “نسيم حدوش” بطلا سلسلة “دقيوس و مقيوس” عن منع بث الجزء الثالث من السلسلة

الذي تم الإنتهاء من تصويره شهر جانفي الماضي في تونس، و حسب أبطال السلسلة فقد تم توقيف و منع البث من جهات مجهولة حكمت على السلسلة من دون مشاهدتها أصلا و التي قد تكون منافسة من المجال الفني

و أكدا أنه لم يتم تلقي أي بيان أو اعتراف من أي جهة بخصوص التوقيف، و من هنا وجهوا دعوة للجهات المعنية لتبني القضية و الكشف عن أسباب منع العرض مشيرين أن السلسلة خالية من كل أشكال الفتنة

و من جهة أخرى قدموا اعتذارهم لجمهورهم الذي انتظر ظهورهم بعد إطلاق الإعلان الترويجي