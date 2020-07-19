تعرف على سبب تعيين بورايو في منصب مدير رياضي في مولودية الجزائر!

ج.ن

أكدت مصادر مقربة من بيت عميد الأندية الجزائرية المولودية، أن تعيين مجلس الإدارة لعبد اللطيف بورايو مديرا رياضيا، لم يكن بصدد سد الفراغ الذي تركه فؤاد صخري، بل لقطع الطريق أمام عودة عمر غريب، الذي دعم بعض الأطراف في النادي عودته لتسيير شؤون الفريق، حيث أشاروا إلى أن بورايو تم وضعه وفقط، حيث ليس له دراية لا بمهامه ولا بواجباته في المولودية، وهو ما تجلى من خلال تصريحاته التي وصفت بالغامضة والمتناقضة، وسط انتقادات لاذعة وجهها أنصار العميد للإدارة على اعتبار أن المعني كان غائبا عن الساحة الكروية الجزائرية لسنوات طويلة، وبدت تصريحاته وكأنه لا يعرف جيدا المهام التي أوكلت له عندما قال إنه سيخلف مدرب الفئات الصغرى محمد ميخازني، لكنه استثنى في الوقت نفسه الفريق الرديف، مبررا ذلك أن هذه الفئة تحت إشراف المدرب نبيل نغيز، مضيفا “مهمتي لا تنحصر على مستوى الشبان وإنما سأساعد المدرب الرئيسي للأكابر لأنني أملك التجربة وأعرف اللاعبين الأجانب وسبق لي التعامل مع مختلف الجنسيات”، ما أثار تساؤلات “الشناوة” حول المهمة الرئيسية له إما التسيير أو مديرا فنيا أو مدربا مساعدا.