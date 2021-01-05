تعرف على سبب الغاء تربص المنتخب الوطني لكرة اليد بالبحرين

ج.ن

قرر الاتحاد الجزائري لكرة اليد إلغاء التربص الأخير للمنتخب الوطني المقرر بالبحرين، تجنبا لإرهاق اللاعبين قبل أيام عن بطولة العالم بمصر.

ولم تجد الاتحادية خطا مباشرا نحو البحرين وكانت التشكيلة الوطنية ملزمة للتنقل عبر رحلة طويلة عبر محطتين قبل الوصول إلى المنامة.

وعادت تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري في الـ31 ديسمبر الماضي، حيث كان من المبرمج ان تتنقل للعاصمة المنامة في الـ7 جانفي الحالي، لمواجهة منتخب البحرين في الـ9 والـ11 من الشهر الحالي، تحسبا لمونديال الكرة الصغيرة المقرر بمصر.

هذا ويقص ممثلو الجزائر، شريط المنافسة في المونديال بمصر، في الـ14 جانفي أمام المغرب، لحساب المجموعة السادسة ثم كل من البرتغال وإيسلندا في الـ16 والـ18 من نفس الشهر.