تعرف على تكلفة الطائرة الخاصة التي وضعت تحت تصرف بلايلي وبن العمري

ج.ن

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية أن نادي الأهلي والشباب السعوديين، تكبدا خسارة 250 ألف ريال سعودي (مليار و200 مليون سمنيم)، ثمن الطائرة الخاصة لإعادة الثنائي يوسف بلايلي وجمالي بن العمري إلى الأراضي السعودية.

وتخلف لاعبا المنتخب الوطني عن رحلة العودة إلى السعودية، وهو ما أغضب إدارة الفريقين، حيث أعلنت إدارة نادي الأهلي السعودي، أنها ستُعاقب لاعبها الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

وأوضحت إدارة نادي الأهلي أنها وفّرت طائرة خاصّة للاعب يوسف بلايلي، حتى يتمكّن من مغادرة الجزائر والسفر إلى مدينة جدة السعودية، لكن ابن وهران تخلّف عن الحضور. وأضافت أن هذا السلوك سيُعرّض بلايلي للعقوبة في الأيّام القليلة المقبلة.

ومعلوم أن يوسف بلايلي كان قد عاد إلى أرض الوطن، بعد توقّف البطولة السعودية في شهر مارس الماضي، بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”.

ويرتبط متوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي (28 سنة) مع نادي الأهلي السعودي بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2022.

كما أعلن نادي الشباب السعودي، تخلف جمال بلعمري عن الحضور لموعد رحلة الطيران الخاصة من الجزائر إلى السعودية، والتي تم تأمينها بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، وأكدت إدارة نادي الشباب إنها ستطبق اللوائح النظامية بحق اللاعب الجزائري وذلك بما يتوافق مع كافة الإجراءات النظامية.