تعرف على اللقاءات المتلفزة للجولة الأولى من المحترف الأول

ج.ن

كشفت رابطة الكرة المُحترفة، عن جدول مقابلات الجولة الأولى من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل، نسخة 2020-2021، والذي سيكون مبتورا من مُقابلتَين، بِسبب مُشاركة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في منافسة رابطة أبطال إفريقيا. حيث تُجرى لقاءات ذهاب الدور التمهيدي ما بين الـ 27 والـ 29 من نوفمبر الحالي.

وسينقل التلفزيون العمومي الجزائري أربعة لقاءات على المباشر، كما تُبيّنه اللائحة أدناه.

الجمعة الـ 27 من نوفمبر الحالي:

ش.قسنطينة – و.تلمسان (سا: 14.30)

ن.حسين داي – م.وهران (سا: 14.30)

س.غليزان – ن.البارادو (سا: 15.00) مقابلة مُتلفزة

ش.القبائل – أ.البرج (سا: 16.00) مقابلة مُتلفزة

السبت الـ 28 من نوفمبر الحالي:

أ.المدية – ش.الساورة (سا: 14.30)

ن.مقرة – ج.الشلف (سا: 14.30)

ا.بسكرة – ش.سكيكدة (سا: 15.00) مقابلة مُتلفزة

ا.العاصمة – و.سطيف (سا: 16.00) مقابلة مُتلفزة

ا.سيدي بلعباس – مولودية الجزائر (تأجّلت إلى تاريخ لاحق)

أ.عين مليلة – ش.بلوزداد (تأجّلت إلى تاريخ لاحق)