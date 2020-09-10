تعرف على الشروط الجديدة لإنتداب اللاعبين الاجانب في البطولة

ج.ن

حدّد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، شروط انتداب اللاعبين الأجانب في البطولة الوطنية للقسم الأوّل، نسخة 2020-2021.

ومنحت الفاف لِأندية البطولة الوطنية رخصة جلب لاعبَين أجنبَين على الأكثر، مع وجوب أن لا يتجاوز عمر اللاعب المُنتدَب سن 27 سنة. فضلا عن تمثيله ألوان منتخب بلاده للأكابر، أو الآمال (فئة أقلّ من 23 سنة) أو الأواسط (صنف أقلّ من 20 سنة)، لِمدّة سنتَين على الأقل.

كما اشترطت هيئة الرئيس خير الدين زطشي وجوب حيازة إدارة النادي للأموال الكافية من أجل تغطية تكاليف الإنتداب، مع تسديد الأجور والمنح بِالدينار. تجنّبا لِمتاعب هي في غنى عنها، مثل لجوء اللاعب الأجنبي إلى الفيفا، لِمقاضاة النادي الجزائري الذي جلبه ولم يدفع له مُستحقاته المالية.

زيادة على ذلك، اشترطت الفاف على أندية النخبة، طلب رخصة العمل من السلطات المعنية، وإجراء فحص طبّي للاعبين المُنتدبين، قبل إبرام صفقة التحويل.