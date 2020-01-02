تعرف على الحكومة الجزائرية الجديدة بالصور

وزير الإعلام و الاتصال عمار بلحيمر

حسن مرموري يعود على رأس وزارة السياحة..

سيد احمد فروخي وزيرا للصيد البحري..

بشير مصيطفى وزير منتدب مكلّف بالاستشراف..

فؤاد شحات وزير منتدب مكلّف بالفلاحة الصحراوية..

الموسيقار والباحث سليم دادة كاتب دولة مكلّف بالإنتاج الثقافي.

يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف

يوسف عاشق وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

🔸#بشير_مصيطفى وزيرا منتدبا مكلف بالاحصائيات والاستشراف

🔸 محمد اوجاوت وزير التربية

عبد الرحمان راوية وزيرا للمالية

” نسيم ضيافات” إبن سطيف وزير منتدبا مكلف بالحاضنات (المؤسسات المصغرة)

سيد علي خالدي وزير الشباب والرياضة الجديد

خريج المدرسة العليا للإدارة 32 عاما

بشير يوسف سهيري كاتب الدولة المكلّف بالصناعة السينيماتوغرافية

نور_الدين مرسلي كاتب دولة مكلف برياضة النخبة

البروفيسور شمس الدين شيتور.. وزيرا الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي.

كمال بلجود وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

كمال ناصري وزير السكن و العمران و المدينة مدير عام للسكن بوزارة السكن سابقا

المحامية كوثر كريكو وزيرة للتضامن والأسرة وقضايا المرأة.

النائبة البرلمانية بسمة عزوار وزيرة للعلاقات مع البرلمان.

فرحات آيت علي وزيرا للصناعة.

أصغر وزير في الحكومة الجديدة:

ياسين وليد ( 26 سنة ) الوزير المنتدب المكلّف بالمؤسسات الناشئة

شريف عماري وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية.

#نصيرة_بن_حراث وزيرة البيئة

#كمال_رزيق وزير_التجارة الجديد – أستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة البليدة 1

البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

مليكة بن دودة وزيرة للثقافة.

براقي أرزقي وزيرا للموارد المائية.

عيسى بكاي وزيرا منتدبا مكلفا بالتجارة الخارجية