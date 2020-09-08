تعرف على أسباب رفض ملف ترشح برناوي لرئاسة “الكوا”

ج.ن

جدّد رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بالنيابة، محمد مريجة، عزم وحرص هيئته على تطبيق القوانين بصرامة، تحسبا لانتخاب الرئيس المقبل للجنة الأولمبية، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية المقررة السبت المقبل بمقر الهيئة الأولمبية (بن عكنون-الجزائر) .

وأكّد مريجة خلال الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة اليوم الثلاثاء بمقر اللجنة الاولمبية: ” لقد وضحنا في وقت سابق الأسباب القانونية لرفض ملف ترشح رؤوف سليم برناوي”موضحا” أن ترشح الوزير السابق للشباب والرياضة ورئيس الاتحادية الجزائرية للمبارزة قد رفضه أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية طبقا للأمر رقم 07-01 المؤرخ في 01 مارس 2007 المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف”.

وبعد تذكير المتحدث بفقدان برناوي لعضوية الجمعية العامة الانتخابية منذ استخلافه في المكتب التنفيذي بسبب غيابه المتكرر، طبقا للمادتين الـ 33 و الـ 35 لقوانين الهيئة الأولمبية ” أشار مريجة” أنه بإمكان رئيس الاتحادية الجزائرية للمبارزة إيداع شكوى لدى المحكمة الرياضية (تاس) خلال الـ21 يوما التي تلي تاريخ رفض ملف ترشحه، وفق ما تنص عليه المادة الـ 40 من القانون المسير للهيئة الأولمبية”.