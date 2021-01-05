تعاون ثنائي بين الجزائر و موريتانيا للتصدي لوباء كورونا

أشاد وزير الصحة الموريتاني، نذير ولد حامد، بالمساعدات الطبية التي أرسلتها أمس الجزائر الى نواكشوط.

جاء هذا خلال إستلامه من نظيره الجزائري، عبد الرحمان بن بوزيد المساعدات الطبية الجزائرية بمطار نواكشوط الدولي.

وأكد وزير الصحة الموريتاني على طيبة وتنوع العلاقات بين البلدين، سيما في مجال الصحة ومرحلة تفشي وباء كورونا.

ودعا ولد حامد في تصريح للصحافة، إلى تعزيز التعاون الثنائي للتصدي للوباء سويا من خلال تبادل الآراء والخبرات.

للإشارة فإن وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد يقوم بزيارة عمل الى موريتانيا تدوم يوما واحدا على رأس بعثة طبية تضامنية.

وكان الوزير قد أكد قبيل مغادرة الجزائر، أن الدولة خصصت لهذه العملية التضامنية مع الشعب الموريتاني الشقيق طائرتين.

وتتمثل الطائرة الأولى نقل الوفد الوزاري والطاقم الطبي والثانية محملة بمساعدات تتمثل في عتاد ومستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا.