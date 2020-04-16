تعافي 75 مصابًا و108 حالة جديدة و12 وفاة جديدة في الجزائر

أعلنت لجنة الرصد والمتابعة؛ هذا الخميس؛ عن تعافي 75 مصابًا من وباء كورونا، بالتزامن جرى تسجيل 12 وفاة جديدة و108 إصابة مؤكدة ؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 348 وعدد الإصابات إلى 2268 حالة مؤكدة.
وبرسم اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، أبرز البرفيسور جمال فورار تعافي 75 مصابا في الساعات الأخيرة؛ بما رفع إجمالي المتعافين إلى 783 شخصًا.
وصرّح فورار أنّ الـ12 متوفيًا في الـ24 ساعة الأخيرة يتوزعون عبر 8 ولايات هي: الجزائر العاصمة (3 حالات)، البليدة (3 حالات) وحالة وفاة واحدة بكل من ولايات بجاية، خنشلة، ورقلة، سكيكدة، تيبازة وعنابة ليصل العدد الاجمالي للوفيات إلى 348 حالة.
وأشار المسؤول ذاته الى أن حالات الوفيات تم تسجيلها في 38 ولاية، 52 % منها بالجزائر العاصمة والبليدة، مع ارتفاع في عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 783 شخصًا، 46 % منهم بالعاصمة والبليدة، مع وجود 59 مصابًا آخرًا تحت العناية المركزة
وأوضح الدكتور فورار أنّ مجموع حالات الاصابات المؤكدة هو 2268 موزعة عبر 47 ولاية منها 69 % بالجزائر العاصمة، البليدة، وهران، سطيف، بجاية، تيبازة، تيزي وزو وعين الدفلى، علمًا أنّ 24 ولاية لم تسجل فيها اليوم أي حالة، في حين أنّ 16 ولاية سجلت بها ما بين حالة وثلاث حالات.
وكشف فورار عن استمرار خضوع قرابة 3495 شخصًا للعلاج ببروتوكول الكلوروكين؛ بينهم 1424 حالة مؤكدة حسب التحاليل المخبرية و2071 حالة محتملة حسب تحاليل الاشعة والسكانير.