تعافي 75 مصابًا و108 حالة جديدة و12 وفاة جديدة في الجزائر

أعلنت لجنة الرصد والمتابعة؛ هذا الخميس؛ عن تعافي 75 مصابًا من وباء كورونا، بالتزامن جرى تسجيل 12 وفاة جديدة و108 إصابة مؤكدة ؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 348 وعدد الإصابات إلى 2268 حالة مؤكدة.

وبرسم اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، أبرز البرفيسور جمال فورار تعافي 75 مصابا في الساعات الأخيرة؛ بما رفع إجمالي المتعافين إلى 783 شخصًا.