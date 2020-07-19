ألف مادة معدنية في باطن الأرض

سنخلق مناصب شغل كثيرة

أكد وزير المناجم، محمد عرقاب، أمس، أن استحداث هذه الدائرة الوزارية يدخل ضمن الاهتمام الذي توليه الحكومة، لتنشيط القطاع المنجمي عبر الوطن، وهذا لما له من دور في الإنعاش الاقتصادي، ودعم الصناعات التحويلية من جهة، وخلق مناصب الشغل، والقيمة المضافة من جهة أخرى.

وأوضح عرقاب، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن تطوير القطاع المنجمي يرتكز على 4 محاور، أولها إعادة النظر في القانون المسير للنشاط المنجمي، لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، أما المحور الثاني يتمثل في إعادة النظر في الخريطة الوطنية المنجمية، لجعلها تستجيب للمعايير العالمية من حيث الدقة، بينما يهدف المحور الثالث، لتطوير المناجم القائمة، عبر إعادة هيكلتها وتنظيمها وتسييرها، أما المحور الرابع فيخص تكوين العنصر البشري، لرفع كفاءة الموارد البشرية.

وأرجع الوزير، ضعف مساهمة قطاع المناجم في الثروة الصناعية الوطنية، والناتج الداخلي الخام، إلى ابتعاد الحكومات السابقة، عن أهداف السبعينيات التي كانت ترمي لتطوير استغلال الثروات المعدنية الباطنية والسطحية، مشيرا إلى أن الحكومة الآن، بصدد التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني، المعتمد على عائدات المحروقات.

في حين لفت ضيف القناة الإذاعية الأولى، على أهمية قطاعه في تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق الثروة خاصة وأن الجزائر تحوز على ثروات منجمية باطنية، قادرة على أن تجعل الجزائر رائدة في هذا المجال، بقوله: “ نسعى لنكون رائدين في مجال المناجم وسنخلق مناصب شغل كثيرة”.

هذا ما نرجوه من منجم غار جبيلات

كما كشف المسؤول الأول على قطاع المناجم، أن هناك حوالي 1000 مادة معدنية، يحويها باطن الجزائر، موضحا أن من بين هذه المواد المعدنية، 70 مليون طن حديد، موجودة بين الونزة وبوخضرة، و3 ملايير طن في غار جبيلات، أما بالنسبة للفوسفات فتبلغ 2.5 طن متواجدة بين بئر العاتر وضواحيها، فضلا عن معادن أخرى نفيسة وغير نفيسة.

كما قال الوزير في السياق ذاته، أن إعادة بعث النشاطات المنجمية الموجودة يشمل مرحلتين، الأولى قصيرة المدى ومتوسطة المدى، تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، مشيرا إلى أن هناك 3 مناجم تحظى بالأولوية في المرحلة الحالية، وهي منجم أميزور للزنك، الذي سيوفر المادة الأولية للصناعات الجزائرية، مع إمكانية تصدير الباقي إلى الخارج، معتبرا منجم غار جبيلات أحد المناجم الثلاثة الهامة، والذي انتهت به الدراسات، حيث سيدخل مرحلة الاستغلال، بالتعاون مع شريك أجنبي في الثلاثي الأول من سنة 2021، ويعمل على توفير المادة الأولية للمصانع الجزائرية.

أما فيما يتعلق بمنجم فوسفات الشرق الجزائر، فأوضح ذات المسؤول، أنه مشروع ضخم ومتكامل، لافتا إلى أن الدراسة الأولية أجريت، وأنه غير متوقف ولديه جدول زمني، وسيشهد في 2021 الانطلاقة الفعلية.

مريم خميسة