استدعت محكمة التحكيم الرياضية، رئيس “الكاف”، للإدلاء بشهادته غدا الجمعة، في النزاع القائم بين الوداد المغربي والترجي التونسي، بخصوص نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت إذاعة “IFM” التونسية، أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، أحمد أحمد، سيدلي بشهادته أمام هيئة التحكيم الرياضية، التي ستنظر في الشكوى التي رفعها الوداد ضد قرار “الكاف”، الذي اعتبر الترجي بطلا للمسابقة القارية والوداد منسحبا.

ولفتت الإذاعة التونسية، أن الوداد طالب بضرورة إدلاء أحمد أحمد بشهادته في القضية، بصفته رئيسا لـ”الكاف” وشاهدا على الواقعة، إذ يتمسك النادي المغربي في شكواه بأنه لم ينسحب، وطالب الطاقم التحكيمي بالرجوع إلى تقنية الفيديو”الفار”، بعد إلغاء الهدف الذي سجله في الشوط الثاني من تلك المواجهة.

هذا، وأشارت تقارير إعلامية مغربية إلى أن قرار محكمة التحكيم الرياضية التي ستنظر لأول مرة في مضمون النزاع عبر تقنية الفيديو، لن يخرج في الغالب عن أمرين، إما تثبيت الترجي بطلا لإفريقيا، أو تأكيد “وجود غش وتدليس في احترام شروط إقامة مباراة في كرة القدم”، وبالتالي منح اللقب للوداد.

وأوضحت أن إمكانية إعاة المباراة بين الفريقين مستحيلة، على اعتبار أن الترجي شارك مؤخرا في مونديال الأندية ونهائي كأس السوبر الإفريقي بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا في موسم 2018/2019.

وكانت مباراة العودة بين الترجي وضيفه الوداد التي أقيمت في الأول من يونيو 2019 على ملعب “رادس”، أثارت جدلا واسعا، بعدما رفض الفريق المغربي إكمال المواجهة، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الترجي بهدف واحد، اعتراضا على بعض القرارات التحكيمية، بجانب تعطل تقنية الفيديو “الفار”.

المصدر: وكالات