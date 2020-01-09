تطورات جديدة عرفتها قضية الفنانة نانسي عجرم

أكد موقع “ليبانون ديبايت” اللبناني، أن القضاء قرر توسيع التحقيق في قضية مقتل شاب على يد زوج الفنانة نانسي عجرم، لظهور بعض النقاط الغامضة والملتبسة.

وأفاد المحامي أشرف الموسوي في اتصال هاتفي مع موقع “ليبانون ديبايت” أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان قد كلف القاضية غادة عون التي تقوم مفرزة تحري جونية بالتوسع في التحقيق.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أعلنت، منذ الأحد الماضي، أن لصا اقتحم منزل نانسي عجرم في “نيو سهيلة كسروان” وأن زوجها، فادي الهاشم، تبادل معه إطلاق الرصاص وقتله على الفور. وذكرت وسائل الإعلام أن القتيل يحمل الجنسية السورية، وقال البعض إنه جاء بغرض السرقة، في حين قال آخرون إنه جاء للمطالبة بمستحقات لقاء عمله في منزل الفنانة.

وأخلى القضاء اللبناني سبيل الهاشم بعد نحو ثلاثة أيام على احتجازه ومنعه من السفر خارج لبنان لحين استكمال التحقيقات.