تطهير وزارة التربية من بقايا بن غبريط

باشر وزير التربية الوطنية محمد اجاوت عملية تطهير واسعة للوزارة من بقايا نورية بن غبريط قبل بداية النهوض بالقطاع ، وذلك على خلفية الفضائح التي انفجرت في القطاع والتي من المفروض أن تتم فيها متابعات قضائية، خاصة بعض الوقوف على تبديد الملايير في برامج هشة.

كانت البداية نهاية الأسبوع حيث تم إحالة المفتش العام للبيداغوجيا نجادي مسقم على التقاعد، في ظل بروز قضايا طبع الكتب بمبالغ مضاعفة و منحها إلى مؤسسات معينة ،كما أن نفس الكتب تم منحها لنفس المؤلفين مقابل مبالغ مالية ضخمة ، ضف إلى ذلك المساس بالبرامج التربوية والعمل على تضعيفها خاصة وأن بعض البرامج تبين أنها لا تواكب التطورات التي يشهدها العالم ، هذا وحسب بعض المصادر فإنه من المنتظر أن يتبع هذا الإجراء ، بإحالة العديد من الإطارات على التقاعد ، يحدث هذا في الوقت الذي تجري تحقيقات حثيثة في القطاع من قبل مصالح مختصة.

محمد بن ترار