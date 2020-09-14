تصويت نوابنا بـ”نعم” “إجراء شكلي”

علق رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، على تصويت 3 نواب من حركته بنعم لإحالة مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي، معتبرا أن لغط كبير صاحب العملية، رغم أنه مجرد إجراء شكلي.

وأوضح بن قرينة في بيان عبر صفحته الرسمية، على فايسبوك، أنه يحق لرئيس الجمهورية تعديل الدستور حسب المؤسس الدستوري، و الجهة صاحبة الحق في تفسيره، مشيرا بالمناسبة، أنه بعد الموافقة عليه من طرف البرلمان يحال القانون للاستفتاء الشعبي، و لا يعتمد إلا بموافقة الشعب عليه، أما في حالة رفض الإجراء داخل البرلمان، الرئيس مخير بان يعدله أو يلغيه أو يتوجه به للاستفتاء الشعبي مباشرة.

وأضاف المتحدث، في ذات السياق، أن هناك طرق أخرى، منها طريقة ثانية متوفرة، وهي أن يعرض مشروع التعديل على البرلمان بغرفتيه، دون المرور على الاستفتاء الشعبي ضمن شروط تحددها المادة ،208 و عند المصادقة عليه بثلاث أرباع أعضاء الغرفتين، يصبح نافذا دون الحاجة للذهاب به للشعب، كما فعل بوتفليقة في كل تعديلاته، في حين الطريقة الثالثة تتيح لرئيس الجمهورية اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي مباشرة دون الحاجة للحالتين السابقتين، او الحالة التي يرفض فيها البرلمان مروره كقانون، و ذلك طبقا للمادة 8 الفقرة الرابعة منها و المادة 91 الفقرة الثامنة منها ، لتبقى في الأخير هناك طريقة رابعة وهي عن طريق مبادرة من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه، واعدا بالمناسبة المواطنين بإعطاء تفاصيل أكثر لاحقا.

كما نبه بن قرينة أن حركة البناء الوطني انخرطت في المسار الدستوري، من بداية حراك الملايين، و مع بداية تمايز مواقف القوى الوطنية، و حينها ظهر في الساحة “و لازال” رأيين، رأي يرى الانخراط في الحل الدستوري على ما فيه من نقائص، و لكنه في تقييم حركة البناء الوطني هو الآمن، وشركاء لنا في النضال السياسي، يرون بان الحل في المرحلة الانتقالية ، برلمان تأسيسي توافقي ليس انتخابي، و قراراته لا تتخذ بالأغلبية و إنما بالتوافق ، مؤكدا أن إلغاء الدستور الحالي و التأسيس لدستور توافقي جديد، وما ينجر عنه من قوانين المنبثقة عليه، و مجالس شعبية جديدة منتخبة، “نحترم أرائهم و لا نخونهم”.

مريم خميسة