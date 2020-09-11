تصويت بالإجماع على مشروع تعديل الدستور

* بلغوثي: صوتنا بنعم على مشروع تعديل الدستور

* بن خلاف : منع النواب من مناقشة الوثيقة

*ناصر حمدادوش: مجلس الشورى هو صاحب القرار النهائي

صوتت الأغلبية الحاضرة للمجلس الشعبي الوطني بالإجماع لصالح مشروع قانون تعديل الدستور، و قاطع الأرسيدي والأفافاس و جبهة العدالة جلسة التصويت ، في حين امتنعت حمس عن التوصيت تاركة القرار النهائي لمجلس الشورى.

وتجدر الإشارة أن الكتل البرلمانية لأحزاب الأفافاس والأرسيدي وحمس وجبهة العدالة والتنمية قاطعت جلسة التصويت.

جبهة المستقبل تصوت بنعم

أكد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل الحاج بلغوثي بأنه ثم التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور، لافتا بأن هناك توافق بين مشروع تعديل الدستور و الاقتراحات الذي وضعتها الجبهة بخصوص مسودة الدستور .

كشف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل، الحاج يلغوثي، عن تصويت مجموعته البرلمانية بنعم على مشروع تعديل الدستور، معتبرا بأن الدستور المعدل يتضمن العديد من النقاط التي تساعد على بناء جزائر جديدة دائما ما نادى بها حزبه.

وأكد المتحدث بأن العديد من المقترحات التي دائما ما طالبت بها تشكيلته السياسية وجدت في الدستور الذي سيحال على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل.

ورفض الحاج يلغوتي التعليق على النواب الذين قاطعو و إمتنعو على التصويت حول مشروع تعديل الدستور، قائلا :” نحترم موقفهم ، نحن ملزمين بما نؤمن به و نرفض التعليق “.

أحمد الدان

النواب قدمو مقترحاتهم ضمن أحزابهم

ثمن القيادي في حركة البناء الوطني أحمد الدان تصويت البرلمان على مشروع تعديل الدستور ، لافتا بأن ذلك يعتبر مرحلة من مراحل العبور إلى الاستفتاء .

وشدد أحمد الدان بأن البرلمانيون يمثلون الأحزاب و لم يتم إقصائهم من النقاش الذي فتح حول الدستور، لافتا بأنهن ناقشو ضمن أحزابهم و قدمو مقترحاتهم الذي أخذت بعين الاعتبار في مشروع تعديل الدستور

أكد النائب البرلماني عن حركة البناء الوطني أحمد الدان بأن وثيقة مشروع تعديل الدستور حملت تغييرات كثيرة لمسودة لجنة تعديل التي ترأسها ا لعرابة والتي انتقدتها الحركة وطالبت بتعديل كثير من النقاط، خاصة فيما تعلق بموضوع النوفمبرية في مشروع المجتمع وإلغاء نائب الرئيس وتحصين القضاة وتوسيع الحريات وحماية الثروة.

جبهة العدالة والتنمية تقاطع

كشف النائب عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف بأن الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة و التنمية قاطعت جلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور، وهي غير معنية بذلك .

أكد النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، مقاطعة نواب الجبهة للتصويت على نسخة تعديل الدستور، معتبرا أن طريقة تمريره لا تتناسب مع حجم متطلبات الحراك الشعبي و أوضح بن خلاف بأن مقاطعة الجبهة للجلسة كانت لسببين الأول متعلق بالوثيقة التي أعدتها لجنة لعرابة و التي لم تحمل تعديلات جوهرية ، أما السبب الثاني بخصوص الطريقة التي مررت بطريقة المناقشة المحدودة على مستوى اللجنة فقط، معتبرا بأن ذلك إجراء غير قانوني الهدف منه تضليل الرأي العام .

واعتبر بن خلاف أن طريقة تمرير الوثيقة منع النواب من مناقشة الوثيقة بالشكل المطلوب، مؤكدا أنه تراجع عن وعود الرئيس السابقة،

أما بخصوص فحوى الوثيقة فقال أنها لم تختلف عن المسودة الأولى ولا تعالج الفصل بين السلطات ولم تحد من صلاحيات الرئيس وقال بن خلاف:” حرمنا و منعنا من المناقشة، الوثيقة لا تستجيب لتطلعات الشعب و لا تجسد معالم بيان نوفمبر في الدستور’.

حمس .. القرار النهائي لمجلس الشورى

أكد النائب عن حركة حمس يحيى بنين بأن حركة حمس امتنعت عن التصويت على مشروع تعديل الدستور احتجاجا على حرمان نواب الشعب من المشاركة في مناقشة مشروع تعديل الدستور .

ولفت يحيى بنين بأنه ثم التصويت على مشروع تعديل الدستور دون أن يحظى بنقاش واسع من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.

أكد النائب البرلماني عن حركة حمس ناصر حمدادوش بأن حمس امتنعت عن التصويت على مشروع تعديل الدستور و لم تقاطع ، لافتا بأن الكتلة البرلمانية تحفظت على الجانب الشكلي و الإجرائي في تمرير هذا المشروع

وتأسف ناصر حمدادوش بأن حرمان النواب من المناقشة و التعديل و التصويت بخصوص مشروع تعديل الدستور، لافتا بأن الكتلة البرلمانية تحفظت على الطريقة و هي غير معنية بالتصويت، مشيرا بأن مجلس الشورى هو صاحب القرار النهائي بخصوص مشروع تعديل الدستور.

إيمان لواس