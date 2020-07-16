تصنيف الفيفا: المنتخب الجزائري يستقر في المركز الـ 35

ج.ن

حافظ المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم على مركزه الـ 35 عالميا والرباع قاريا بمجموع 1482 نقطة، في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الصادر اليوم الخميس عبر موقع الهيئة الكروية العالمية على الشبكة العنكبوتية.

التصنيف الجديد يأتي في ظل الأزمة التي تشهدها الرياضة العالمية عامة، والنشاط الكروي خاصة، في ظل تفشي فيروس” كورونا“ المستجد، والذي أدى إلى توقف النشاط تماما، وتأجيل العديد من المنافسات الكروية أبرزها كاس أمم اوروبا 2020، و كأس أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

وبحسب الموقع الإلكتروني لـ“الفيفا“، فإن تصنيف المنتخبات لم يشهد أي تغييرات جذرية مقارنة بتصنيف الشهر الماضي، في ظل حالة الشلل التي أصابت المباريات بشكل عام، واللقاءات الودية والرسمية للمنتخبات على وجه الخصوص.

ولم يشهد ترتيب المنتخبات من الأول إلى العاشر أي تغييرات، حيث لم يخرج أي منتخب من قائمة العشر الأوائل، التي لم تشهد أي تعديلات على الإطلاق.

وكان “الخضر” قد سجل فوزين متتاليين في تصفيات كاس إفريقيا للأمم 2021، على حساب- على التوالي- كل من زامبيا بنتيجة (5-0) بالبلدية وبوتسوانا بنتيجة (1-0) بغابورون، لحساب الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الثامنة التي جرت مقابلاتها نهاية شهر نوفمبر الماضي (2019).

وعلى الصعيد الإفريقي، يحتل المنتخب الجزائري الصف الرابع خلف كل من المنتخب السنغالي المتصدر (المركز الـ 20 عالميا) و تونس (المركز الـ 27) ثمّ نيجيريا (المركز 31).

وبِشأن مُنافسي أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، تجمّدت منتخبات زامبيا في المركز الـ 88 عالميا، والرتبة الـ 111 لِزيمبابوي والمركز الـ 148 لِبوتسوانا.

أما منافسو الخضر في الدور الثاني التصفوي لمونديال 2022 ، فجاء ترتيبهم كما يلي: بوركينافاسو ( المرتبة 59)، النيجر ( 112) وجيبوتي (158).

ولعب “الخضر” تحت قيادة جمال بلماضي إلى حد الآن 20 مباراة، حققوا فيها 14 انتصارا وخمسة تعادلات وهزيمة وحيدة فقط، ولعبوا 13 مباراة رسمية فازوا بتسعة منها وتعادلوا في ثلاث وخسروا واحدة فقط، مقابل 7 وديات، فازوا بأربع منها وتعادلوا في ثلاث، وسجل خط الهجوم في كل المباريات 37 هدفا بينما لم يتلق خط الدفاع سوى 11 هدفا فقط.

وقبل انطلاق سلسلة المباريات التي لم يخسر فيها المنتخب الوطني، كان بلماضي قد قاده في مباراتين قبلها، إذ تعادل في غامبيا أمام المنتخب المحلي في أول مباراة له 1/1، وفاز على البنين بالجزائر بثنائية نظيفة قبل أن ينهزم أمام ذات المنافس 1/0 خارج قواعده.

وعلى الرغم من عودة العديد من بطولات الدوري في مختلف أنحاء العالم تدريجيا، مازال فيروس كورونا المستجد عائقا أمام تنظيم مباريات دولية.

وعلى الرغم من عودة العديد من بطولات الدوري في مختلف أنحاء العالم تدريجيًّا؛ ما زال فيروس كورونا المستجد عائقًا أمام تنظيم مباريات دولية؛ حيث واصل منتخب بلجيكا التربع على قمة التصنيف للمنتخبات العالمية، بينما جاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني، والمنتخب البرازيلي ثالثًا.

ويقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم بحساب الترتيب الشهري عن طريق النقاط، فلكل منتخب نقاط إجمالية يجمعها من خلال مواجهاته وتحدد ترتيبه في التصنيف الدولي.

حيث ان الاتحاد الدولي للعبة يحسب إجمالي النقاط عن طريق حساب متوسط عدد النقاط المكتسبة خلال الأربعة سنوات السابقة لصدور الترتيب.