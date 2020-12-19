تصنيع مولدات أوزون لتعقيم الفضاءات

عقد تصدير نحو السوق الفرنسية بقيمة 5ر1 مليون أورو

تعتزم شركة الدراسات والإنجازات الميطالوبلاستيكية “سوريماب” (SOREMEP)، التابعة لمجمع “إليك الجزائر”, الانطلاق قريبا في تصنيع مولدات الأوزون التي طورها مجموعة من الباحثين الجزائريين، حسبما علمت واج لدى هذه الشركة العمومية.

و يتعلق الامر بجهاز يستخدم في تعقيم المساحات (سيارات ، مستشفيات ، مدارس ، محطات نقل ، الخ) ضد الفيروسات والبكتيريا والفطريات والروائح الكريهة، ولا يتطلب أي مدخلات بما أنه يعتمد على تقنية تسمح بتحويل أكسجين الهواء المحيط إلى أوزون.

و بعد التجريب وإطلاق سلسلة قبلية لهذا النوع الجديد من الأجهزة تم التحقق من سلامة المنتجات المصنعة، حسب الرئيس المدير العام، عبد القادر زعزوع، مشيرا إلى أنه تم بيع كميات للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، بينما تلقت شركة سوريماب طلبات أخرى، لا سيما من قبل العيادات والمساجد.

وبالتالي من المقرر أن يشرع في التصنيع ابتداء من جانفي المقبل بطاقة إنتاج 2000 جهاز، حسب السيد زعزوع الذي اكد أن العلب من صنع الشركة نفسها بينما يتم توفير المكونات الأخرى من قبل ممونين جزائريين و أجانب.

و تعتبر هذه المعدات الجديدة نتاج شراكة بدأت في أفريل الماضي مع مخبر البحث لجامعة سيدي بلعباس الذي طور هذا النموذج الجزائري، في اطار الهندسة العكسية (الهندسة العكسية التي تتمثل في تحديد طريقة تصنيع جهاز موجود من قبل) و أشار الرئيس المدير العام الى وجود مشاريع أجهزة أخرى في طور النضج حاليا داخليا أو بالتعاون مع الجامعات الجزائرية بهدف تصنيعها في الوقت المناسب، مؤكدا على أن “أبواب سوريماب تظل دائمًا مفتوحة على مصراعيها للباحثين والمخترعين والمبتكرين الجزائريين”.

وقد تم تصنيع خمس وحدات، بما في ذلك جهاز تم وضعه في مدخل القنصلية الجزائرية بمرسيليا،و قال زعزوع أن “ردود الفعل كانت مذهلة”وسيتم إرسال عينات من هذه الأجهزة قبل نهاية ديسمبر إلى مخبر فرنسي للحصول على شهادة “سي او” (CE)، والتي ستسمح بتسويق هذا المنتوج في أوروبا.

حيث، وقعت الشركة على عقد تصدير نحو السوق الفرنسية بقيمة 5ر1 مليون أورو، حسب الرئيس المدير العام.