تصريحات جديدة لرئيس أركان الجيش بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة أنه من منطلق إيماننا الشديد بحساسية هذه المهام المولكلة للجيش فإن الواجب يدعونا إلى المواصلة الدائمة و المنهجبة و العقلانية في ضل قيادة ودعم وتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون للمجهود الشامل والمتكامل الذي نقوم به وفقا لاستراتيجية مدروسة ورؤية متبصرة وبعيدة النظر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال ترأسه لقاء توجيهيا لإطارات وأفراد الجيش بحضور ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست.