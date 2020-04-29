تصدير أكثر من 1000 طن من التمور الجزائرية نحو فرنسا

كشف رابح ميدو المدير العام لفرع الشحن بالجوية الجزائرية، أنه تم تصدير أكثر من 1000 طن من التمور الجزائرية منذ بداية وباء كورونا نحو الخارج.

وقال المسؤول على هامش عملية تصدير ما يقارب 20 طنا من التمور الجزائرية نحو فرنسا انطلاقا من مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، إنّ الخطوط الجوية الجزائرية رفعت من قدرات عمليات استيراد وتصدير السلع والبضائع.

وأضاف ذات المتحدث، أن عدد الرحلات تضاعف من 5 الى 6 رحلات أسبوعيا نحو فرنسا قبل بداية وباء كورونا الى حوالي 20 رحلة أسبوعيا منذ انتشار الوباء وتعليق حركة النقل الجوي و البحري بين الدول.