تشييع جثمان الشهيد الرقيب مباركي إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بالعوينات في تبسة

أمين بن لزرق

شيع ليلة أمس السبت جثمان الشهيد الرقيب المتعاقد مباركي سعد الدين بطل العملية العسكرية التي قامت بها قوات الجيش على مستوى بلدية مسلمون بولاية تيبازة.

كانت عملية التشييع لشهيد الواجب الوطني بمسقط رأسه ببلدية العوينات، ولاية تبسة، في جنازة رسمية حضرها قائد القطاع العسكري تبسة والسلطات المحلية لولاية تبسة وأفراد عائلته وأصدقائه

وقدمت التشريفات العسكرية لجثمان الشهيد بمطار تبسة قبل أن ينقل جثمانه الطاهر ليوارى الثرى بمنطقة العوينات بتبسة.

ويذكر ان الشهيد الرقيب المتعاقد مباركي سعد الدين شارك في العملية البطولية التي باشرتها قوات الجيش بجبال مسلمون بتيبازة والتي أفضت إلى القضاء على أربع (04) إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخيرة.